«Аэрофлот» возобновил перечисления в Росавицию для «ВИМ-Авиа»

Группа компаний «Аэрофлот» возобновляет перечисления в Росавицию для возобновления финансирования перевозчика «ВИМ-Авиа». Глава Росавиации Александр Нерадько подписал все необходимые документы, заявил РБК ​представитель компании.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостановил финансирование перевозок «ВИМ-Авиа» из-за того, что Нерадько отказался подписать и сверить платежи. Однако представитель Росавиации опроверг РБК эти данные.

Зампред правительства Аркадий Дворкович 28 сентября поручил «Аэрофлоту» профинансировать «ВИМ-Авиа» из средств группы. Позже он заявил, что дальнейшая судьба перевозчика решится 15 октября, когда компания прекратит выполнять регулярные рейсы.

В конце сентября в «ВИМ-Авиа» был назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин. До этого он возглавлял «Трансаэро» (прекратила полеты в 2015 году из-за долгов).

«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные перевозки 26 сентября из-за финансовых проблем. Авиакомпания задолжала кредиторам, по данным Росавиации, 7 млрд руб.