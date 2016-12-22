Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты с Россией

Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в рамках совместного с Россией фонда. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Министерства энергетики России Александр Новак.

Глава Минэнерго добавил, что министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех во время предыдущих визитов в Москву и Санкт-Петербург провел переговоры с более чем десятью ведущими энергетическими компаниям России, с которыми уже имеются «определенные наработки, проекты, планы по сотрудничеству». По словам министра энергетики, сотрудничество между двумя странами не ограничивается соглашением ОПЕК+. «Кроме ОПЕК у нас есть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. С министром Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом мы также выстраиваем двусторонние отношения по энергетике», — пояснил он.

По словам Новака, страны сблизились в том числе из-за общих интересов в энергетике.

​Летом 2015 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Саудовская Аравия инвестирует $10 млрд в проекты через партнерство РФПИ с суверенным фондом королевства Public Investment Fund (PIF). Он уточнял, что большая часть из проектов будет реализована в России.

В сентябре 2016 года Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на нефтяном рынке. Документ позволил реализовать договоренность о сокращении добычи, которую нефтедобывающие страны — члены ОПЕК, включая Россию, подписали 30 ноября 2016 года. В мае 2017 года эти страны продлили договоренности еще на девять месяцев. Российская сторона снизила нефтедобычу на 300 тыс. барр. в сутки (соответствует около 41 тыс. т) по сравнению в октябрем годом ранее.