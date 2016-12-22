В Якутии почти 70 тыс. человек остались без света

В Якутии как минимум 69 тыс. человек остались без электроснабжения после отключения линии высокого напряжения Сунтар — Вилюйск. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ, передает «РИА Новости».
Инцидент произошел утром 4 октября. В результате ЧП обесточены оказались семь подстанций. Без электричества остались жители, а также промышленные предприятия Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов.
«Для отыскания места повреждения и выяснения причин энергетикам предстоит обследовать линию протяженностью 397 км. Параллельно с обходом на линии будут проводиться ремонтные работы», — отмечается на сайте ситуационного центра.
До этого центр предупреждал, что в Якутске и центральных районах Якутии до конца октября возможны временные ограничения электроснабжения. Это связано с тем, что в республике проводятся ремонтные работы на Якутской ГРЭС и ЯГРЭС-2.
1 октября на Якутской ГРЭС произошла авария. После этого полностью прекратилось электроснабжение Якутска, его пригородов и других населенных пунктов, без электроэнергии остались 310 тыс. человек. Региональное управление МЧС сообщало, что на ГРЭС произошел «технологический хлопок».
2 октября при проведении переключений нагрузок с ЯГРЭС-2 на ГРЭС в течение часа происходили частичные ограничения энергоснабжения.