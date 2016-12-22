Минфин в октябре закупит валюту на 76 млрд руб., следует из сообщения ведомства, поступившего в РБК.

В октябре Минфин планирует получить 96,3 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов от более высокой, чем заложено в законе о федеральном бюджете, цены на нефть. По итогам сентября в бюджет поступило нефтегазовых допдоходов на 20,3 млрд руб. меньше запланированного. Это произошло за счет более низкого обменного курса доллара к рублю по сравнению со среднемесячным курсом в августе и более низкого объема экспорта нефти, говорится в сообщении Минфина.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 6 октября по 7 ноября, составляет 76,0 млрд руб.», — следует из сообщения ведомства. Ежедневный объем закупок составит 3,5 млрд руб.

Итоговая цифра сложилась как разница прогноза по нефтегазовым допдоходам (96,3 млрд руб.) и недополученных в сентябре нефтегазовых допдоходов (20,3 млрд руб.).

Минфин с февраля направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные в результате более высокой цены на нефть, чем заложено в федеральном бюджете. В феврале ведомство направило на покупку валюты 113,1 млрд руб., в марте — 70,5 млрд руб., в апреле — 69,9 млрд руб., в мае — лишь 8,5 млрд руб. В июне ведомство увеличило объемы закупок до 45,1 млрд руб., а в июле резко сократило, до 0,07 млрд руб. В августе Минфин восстановил объем закупок — на покупку валюты было направлено 47,6 млрд руб., а в сентябре увеличил их до 71,7 млрд руб.



Всего в 2017 году Минфин планирует закупить валюту на сумму, эквивалентную 624 млрд руб.