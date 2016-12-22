Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,62 EUR Нал. 68,41 67,77 USD Бирж. 57,80 -0,10 EUR Бирж. 67,95 -0,11 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4272,59 -41,08 ММВБ 2072,26 -0,22% РТС 1129,52 -0,03% Brent 55,54 -0,32% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7463,51 -0,06%
В МИД ответили на слова о «вмешательстве» России в референдум в Каталонии
Лента новостей
Сколько должно стоить теплоснабжение и почему 11:51, Партнерский материал В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа» 11:44, Бизнес Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве 11:37, Политика «Приступы отчаяния будут»: фрилансеры об особенностях удаленной работы 11:30, Спецпроект РБК PINK На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса 11:24, Технологии и медиа Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз 11:23, Технологии и медиа Минобороны обнародовало видео удара по командирам «Джабхат ан-Нусры» 11:16, Политика Греция решила выдать США обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 11:15, Общество «Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами 11:12, Общество «Реал» предложит €200 млн за футболиста сборной Англии 11:06, Спорт Кто такие «молодые пожилые» 11:03, Партнерский материал Разработчик ПО для банкоматов подал на Сбербанк в суд в США 11:02, Бизнес Мадуро заявил о возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд 10:55, Экономика Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм «Салют-7» 10:54, Общество Ткачев заявил о возможности России стать мировой аграрной державой 10:44, Экономика Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки 10:24, Общество Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека 10:12, Общество Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве 10:04, Общество Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками 10:00, Политика В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб. 09:52, Общество Солист иркутской филармонии умер за роялем во время концерта 09:41, Общество В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов 09:06, Технологии и медиа В Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии 08:58, Политика Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы 08:56, Политика Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка 08:49, Финансы Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США 08:21, Общество СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса 07:28, Общество В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья 07:00, Бизнес
В МИД ответили на слова о «вмешательстве» России в референдум в Каталонии
Каталония хочет независимости, 11:53
0
В МИД ответили на слова о «вмешательстве» России в референдум в Каталонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, предложившего «серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии».

Захарова назвала главу латвийского МИДа «агрегатором фейковых новостей».

«Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии
Политика

Также Захарову возмутили слова Ринкевича о том, что референдум в Каталонии был для России как «упавшая на пол конфета», которую она использовала, чтобы «расколоть ЕС». «Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета?» — написала Захарова.

Ринкевич ​в интервью газете Latvijas Avize​ 3 октября отметил, что ​референдум в Каталонии — это внутреннее дело Испании. При этом он выразил сожаление, что властям пришлось применять силу против участников голосования. «У нас может быть много эмоций по референдуму в Каталонии в контексте истории стран Балтии. Однако существенное отличие в том, что страны Балтии согласно международной судебной оценке были незаконно оккупированы. В данном случае мы не можем подвергнуть сомнению Конституцию Испании от 1978 года», — добавил он.

3 октября президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании.

Референдум по вопросу независимости Каталонии от Мадрида прошел 1 октября, по оценкам властей, в голосовании приняли участие около 2,2 млн человек из 5,3 млн. Около 90% участников референдума высказались за независимость. Против выступили только 7,8%. В результате столкновений с полицией, которые сопровождали проведение референдума, пострадали около 900 человек.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Теги: МИД , Каталония , Мария Захарова
Главное
Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве Политика
Материалы по теме
Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками Политика
Каталония назвала дату проведения референдума о независимости Политика
Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку