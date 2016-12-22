В МИД ответили на слова о «вмешательстве» России в референдум в Каталонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, предложившего «серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии».

Захарова назвала главу латвийского МИДа «агрегатором фейковых новостей».

Также Захарову возмутили слова Ринкевича о том, что референдум в Каталонии был для России как «упавшая на пол конфета», которую она использовала, чтобы «расколоть ЕС». «Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета?» — написала Захарова.

Ринкевич ​в интервью газете Latvijas Avize​ 3 октября отметил, что ​референдум в Каталонии — это внутреннее дело Испании. При этом он выразил сожаление, что властям пришлось применять силу против участников голосования. «У нас может быть много эмоций по референдуму в Каталонии в контексте истории стран Балтии. Однако существенное отличие в том, что страны Балтии согласно международной судебной оценке были незаконно оккупированы. В данном случае мы не можем подвергнуть сомнению Конституцию Испании от 1978 года», — добавил он.

3 октября президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании.

Референдум по вопросу независимости Каталонии от Мадрида прошел 1 октября, по оценкам властей, в голосовании приняли участие около 2,2 млн человек из 5,3 млн. Около 90% участников референдума высказались за независимость. Против выступили только 7,8%. В результате столкновений с полицией, которые сопровождали проведение референдума, пострадали около 900 человек.