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В Пуэрто-Рико Трамп кидал рулоны бумажных полотенец в толпу
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В Пуэрто-Рико Трамп кидал рулоны бумажных полотенец в толпу
Политика, 01:33
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В Пуэрто-Рико Трамп кидал рулоны бумажных полотенец в толпу

Во время своего визита в Пуэрто-Рико президент США Дональд Трамп кидал туалетную бумагу в толпу в гуманитарном центре. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечает телеканал, в среду,4 октября, американский лидер впервые посетил Пуэрто-Рико с официальном визитом, спустя две недели после удара урагана «Мария». Во время своего путешествия он остановился в храме ассоциации христианских церквей Часовня на Голгофе.

Сначала Трамп передавал еду местным жителем, а потом просто стал кидать рулоны туалетной бумаги один за одним. Затем он остановился и сделал сэлфи с людьми, которые стояли в первом ряду. «Как много любви в этой комнате», — сказал американский лидер.

В результате удара урагана «Мария» по острову Пуэрто-Риков, погибли 16 человек. Всего на острове живет 3,4 млн. человек. После удара стихии большинство из них испытывают нехватку воды, еды и топлива.

В воскресенье, 1 октября, отвечая на критику федеральных властей за недостаточную помощь Пуэрто-Рико, Трамп сказал, что у мэра столицы острова Сан-Хуана Кармен Круз, «плохие лидерские способности». Он также заметил, что некоторые жители островного государства хотят, что «все делали за них».

В свою очередь, Круз обвинила американского лидера в превращении гуманитарной катастрофы в политические споры. Она заявила, что ее единственная цель — это «спасение жизней». «Я буду это делать и буду говорить все, что нужно, чтобы иметь возможность это делать», — заявляла она.

Теги: ураган , Пуэрто-Рико , Дональд Трам
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