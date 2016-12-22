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На Украине одобрили повышение минимальной пенсии на $5
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На Украине одобрили повышение минимальной пенсии на $5
Украинский кризис, 22:31
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На Украине одобрили повышение минимальной пенсии на $5

Верховная Рада Украины приняла большинством голосов проект пенсионной реформы. Согласно документу, минимальная пенсия в стране должна подняться на 140 гривен ($5,25 или 303 руб.), передает телеканал «112 Украина».

Таким образом, минимальная пенсия должна составить 1452 гривны (3 150 руб.). При этом одновременно с повышением минимального уровня пенсий должен повыситься и требуемый для выхода на пенсию стаж. меняются и правила начисления пенсии.

Минимальный стаж работы с выплатой страховых взносов для выхода на пенсию в 60 лет должен к 2028 году подняться на 20 лет — с 15 до 35. При этом в 2018 году минимальный уровень оплаты труда на Украине, по предложению правительства, должен составить 3 723 гривны (8 077 руб.). Сейчас он находится на уровне порядка 1600 гривен (3 471 руб.).

Также реформа отменяет назначение специальных пенсий для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий, пишет «Страна.ua» и введение автоматической ежегодной индексации пенсий в зависимости от инфляции.

Президент страны Петр Порошенко в своем Twitter поздравил Украину с принятием законопроекта о реформе. «Приветствую соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Она дает возможность повысить пенсии для более 9 млн украинцев», — написал он.

Ранее, 28 сентября, стало известно, что Международный валютный фонд одним из основных условий для сотрудничества с Украиной назвал проведение пенсионной реформы. В МВФ потребовали от Киева сократить дефицит пенсионного фонда и повысить пенсионный возраст.

Теги: Украина , Пенсия
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