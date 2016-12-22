В Санкт-Петербурге задержали координатора штаба Навального

В Санкт-Петербурге полиция задержала координатора местного штаба Навального Полину Костылеву, сообщается на странице «Команды Навального» во «ВКонтакте».

Помощник координатора штаба Денис Михайлов рассказал РБК, что на Костылеву составлен протокол ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения митинга). Также, по его словам, полицейские намерены составить на Костылеву протокол административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«Полиция пришла в штаб в 17:26 с информацией о том, что в штабе есть листовки, которые будут призывать на несанкционированную акцию 7 октября в Петербурге. Листовок в штабе не оказалось, санкций на обыск у полиции тоже», — сообщил Михайлов.

Он также отметил, что 4 октября состоится обжалование ответа комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга на предмет согласованности митинга 7 октября. «Официально митинг еще не признан как не согласованный», — подчеркнул Михайлов.

По данным «Фонтанки», в ночь на 3 сентября полиция в Петербурге задержала несколько девушек-волонтеров, которые раздавали листовки с призывом прийти на акцию. Их обвинили в проведении незаконной агитации.

В понедельник, 2 октября, Алексей Навальный и глава его избирательного штаба Леонид Волков были приговорены к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам. Навального полиция задержала 29 сентября в подъезде его дома, откуда он намеревался поехать в Нижний Новгород на митинг.