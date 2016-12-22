В Минобороны опровергли пленение российских военнослужащих в Сирии

В российском военном ведомстве не подтвердили информацию о пленении двух российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минобороны.

Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих военных сил России в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, заявили в ведомстве. «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявили в Минобороны.

Ранее 3 октября «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) опубликовало видео, на котором запечатлены двое якобы захваченных в плен российских военнослужащих. Двое мужчин в видеоролике рассказали, что они были схвачены в провинции Дейр-эз-Зор.

Один из них представился как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области. Другой — Цурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района Московской области. По их словам, они были пленены в районе населенного пункта Эш-Шула при контрнаступлении террористов.