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Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу
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Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу
Общество, 17:08
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Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу

Забайкальский краевой суд 3 октября взыскал с государства 20 тыс. руб. в связи с незаконным помещением в психбольницу активиста Николая Лиханова, рассказал РБК представитель правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов. Штраф выплатит Министерство финансов.

«В понедельник суд огласил только резолютивную часть решения. Полностью текст апелляционного определения мы получим через две недели. Суд прислушался к нашим доводам и отменил решение райсуда как незаконное и необоснованное», — рассказал Мухамеджанов. По его словам, суд оштрафовал министерство, поскольку оно курирует медучреждение.

«Мы рассчитывали, что наши доводы, изложенные в апелляционной жалобе, будут приняты во внимание в апелляционной инстанции. Так и произошло. Сейчас решение о взыскании 20 тыс. руб. с Минфина вступило в законную силу, и в течение трех месяцев Лиханов должен будет получить компенсацию. Что касается обжалования решения в кассации, то этот вопрос будем решать с доверителем после изучения решения суда», — отметил Мухамеджанов.

В феврале 2017 года начальник отдела организации дознания УМВД по Забайкальскому краю Светлана Малых направила письмо в Краевую клиническую психиатрическую больницу, где попросила «рассмотреть вопрос о возможной госпитализации» Лиханова. 20 февраля полицейские пришли к нему домой и увезли в психбольницу. Медицинская комиссия пришла к выводу, что Лиханов страдает психическим расстройством и отказывается лечиться, следует из иска активиста.

Апелляционная инстанция 17 августа 2017 года отменила постановление суда первой инстанции и освободила Лиханова из больницы, где он провел 23 дня (решение есть в распоряжении РБК). В июле Центральный райсуд Читы отказал активисту в удовлетворении иска к Минфину на 800 тыс. руб. После этого на это решение представители Лиханова подали апелляцию.

РБК направил запрос в Забайкальский краевой суд. Пресс-служба Минфина на смогла оперативно ответить на запрос РБК.

В июне Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда об отправке на принудительное лечение фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова. В 2014 году другой фигурант дела, Михаил Косенко, провел полтора месяца в подмосковской психбольнице.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: Минфин , Чита , психбольница
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