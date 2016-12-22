В Казани из-за звонков о бомбе эвакуировали мэрию и три министерства

В Казани из-за поступивших анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах эвакуировали мэрию и три министерства. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Владимира Казанцева сообщает местное издание Inkazan.ru.

По данным издания, эвакуация прошла в зданиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Минобрнауки, Министерства молодежи и спорта, Госсовета Татарстана, кабинета министров, исполкома Казани и офиса партии КПРФ. Кроме того, звонки о минировании поступили в десятки школ города.

Об эвакуации из здания Госсовета также сообщил депутат от партии КПРФ Артем Прокофьев в Facebook. «После эвакуации Госсовета на улице с участием депутатов Госдумы РФ продолжилось заседание», — написал Прокофьев.

Как позднее рассказали РБК в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, эвакуация в этом административном здании завершилась. «Была эвакуация. Только что зашли [в здание]», — сообщили в пресс-службе. Также завершилась эвакуация в Минздраве республики.

Кроме того, как сообщили РБК очевидцы, эвакуация проводилась в школах № 171 и № 72. «Мы сидели на уроке и к нам зашел завуч, сказал, что [началась] эвакуация. Нас эвакуировали, через некоторое время нам сказали, что мы можем идти домой», — рассказала ученица школы № 171 Милана.

«Сын пошел в школу, через 10 минут звонит и просит встретить. В школе [была] эвакуация», — пояснил отец одного из учеников школы № 22 Александр Феоктистов.

Также эвакуация прошла в IT-парке, сообщила РБК очевидец Дарья Бабарина. «Около 12 часов в IT-парке по системе оповещения сообщили, что все должны покинуть здание. Мне кажется, что нас [эвакуированных] было не менее тысячи. Сначала мы думали, что это учебная тревога, однако через какое-то время к нам вышел сотрудник безопасности и сказал, что здание пока недоступно и внутри ведутся работы, и что тревога не была учебная», — пояснила Бабарина. По ее словам, здание до сих пор закрыто.

Ранее, 16 сентября, в Казани после звонков о бомбе были эвакуированы два торговых центра — «Южный» и «Кольцо», а также несколько гостиниц города. Взрывные устройства найдены не были.

В российских городах с 10 сентября проходит волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Источник РБК в МВД рассказал, что ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил около 300 млн руб.