В Верховном суде заявили о сокращении числа осужденных предпринимателей

За первую половину 2017 года количество осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности сократилось на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, выступая на заседании пленума ВС, передает корреспондент РБК.

Давыдов напомнил, что президент Владимир Путин в августе подписал поручения «о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности». До этого, в ноябре 2016 года, пленум ВС направил в суды разъяснение, которое касалось соблюдения прав предпринимателей при их уголовном преследовании.

«В целом в этой сфере наблюдаются позитивные тенденции, суды в целом правильно трактуют разъяснения Верховного суда», — заявил Давыдов.

При этом есть ряд проблем, отметил зампредседателя ВС: так, по его словам, следственным органам необходимо четче аргументировать основания для заключения предпринимателей под стражу.

В конце августа президент Владимир Путин подписал несколько поручений о снижении административного давления на бизнес. В них говорилось о сокращении внеплановых проверок предпринимателей и о соблюдении УПК в сфере заключения предпринимателей под стражу.