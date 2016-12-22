У стрелка из Лас-Вегаса нашли более 40 единиц оружия

Полиция Лас-Вегаса выяснила, что расстрелявшему 58 человек Стивену Пэддоку принадлежало более 40 единиц огнестрельного оружия, сообщает Financial Times.
Как выяснила газета, следователи нашли 23 единицы огнестрельного оружия в номере гостиницы Mandalay Bay, откуда велась стрельба. Дома у Пэддокка обнаружили еще 19 единиц. Кроме того, полицейские нашли несколько сотен патронов и взрывчатые вещества.
Стрельба в Лас-Вегасе произошла вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay по посетителям фестиваля кантри-музыки. Он убил 58 и ранил 515 человек. По словам шерифа Лас-Вегаса, Пэддок совершил суицид до прибытия полиции, спецназ которой взял штурмом здание отеля.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В своем заявлении ИГ утверждает, что Пэддок ранее принял ислам. Однако в ФБР не увидели связи между ИГ и действиями Пэддока.
С соболезнованиями в адрес родственников погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент США Дональд Трамп назвал нападение Пэддока «актом абсолютного зла». Он посетит место трагедии 4 октября.