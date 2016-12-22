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В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России
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В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России
Экономика, 09:30
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В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России

Себестоимость добычи нефти в России составляет $3–8 за баррель, заявил в рамках Российской энергетической недели заместитель министра энергетики России Антон Инюцын. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инюцын назвал данную себестоимость «низкой» и отметил, что благодаря этому, а также росту глубины переработки цена на нефть не будет долго находиться на уровне $40 за баррель. «Наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», — отметил замминистра.

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Он добавил, что в 2016 году Россия сохранила ведущие позиции по поставкам природного газа, а также вернулась на первое место по экспорту нефти. В то же время Инюцын заметил, что для российского ТЭК основным вызовом является техническое отставание и ограниченность доступа к финансовым ресурсам. Выход замминистра видит в импортозамещении и наращивании сотрудничества со странами, не присоединившимися к антироссийским санкциям. В первую очередь это касается технологической и финансовой кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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В марте 2016 года замминистра энергетики Кирилл Молодцов оценил себестоимость российской нефти в $2,7 за баррель. По трудноизвлекаемым и шельфовым запасам им была названа цифра в $20 за баррель. В 2015 году он же оценивал себестоимость добычи российской нефти в $4 за баррель.

Ежегодная Российская энергетическая неделя в 2017 году проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября. Она является отраслевой коммуникационной площадкой международного уровня. На полях мероприятия обсуждаются перспективы нефтяной, газовой, угольной и других отраслей, связанных с энергетикой.

Теги: Россия , нефть , Минэнерго , добыча
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