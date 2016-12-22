Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

Европейская комиссия заявила, что прошедший 1 октября референдум о независимости Каталонии был незаконным, и призвала Мадрид и Барселону начать диалог. Об этом сообщает EUobserver.

«Мы призываем стороны быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие не может быть политическим инструментом», — заявил официальный представитель комиссии ЕС Маргаритис Схинас. По его словам, настало время единства и стабильности, а не разделения и дробления.

В Еврокомиссии считают, что не могут выступать посредником между властями Каталонии и Испании и не могут осуждать действия полицейских против участников референдума. «Это внутреннее дело Испании, и заниматься им надо согласно конституционному порядку», — заявил Схинас. Он добавил, что «ЕС всецело доверяет премьер-министру Рахою в вопросе управления трудным процессом переговоров».

Правительство Каталонии после проведения референдума заявило, что за независимость проголосовали более 2 млн человек (около 90% голосов). Против независимости выступили 176,5 тыс. человек (7% избирателей). Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщал, что референдум провалился, так как «противоречии закону, праву и Конституции». Власти Каталонии, в свою очередь, сообщали о «победе демократии».

Во время выборов произошли столкновения полицейских и бойцов Гражданской гвардии Испании с участниками голосования. Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Каталонии сообщало о 963 пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов также пытались закрыть избирательные участки и конфисковать урны с бюллетенями. В результате была нарушена работа более 90 избирательных участков. Испанские власти заявляли, что полицейские вынуждены были отреагировать на действия демонстрантов, которые пытались строить баррикады и бросали в правоохранителей камни.