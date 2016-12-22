СМИ показали фото разбитых стрелком окон в гостинице в Лас-Вегасе

Фото: John Locher / AP

В фотобанках Associated Press и Getty появились фотографии гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из которой вел огонь Стивен Пэддок, расстрелявший 58 человек. Фотографии опубликовало издание Business Insider.

На снимках видны два разбитых окна на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Полиция пока не комментирует, вел ли Пэддок стрельбу из одного окна или из двух. В правоохранительных органах уточнили, что стрелок разбил окна предметом, похожим на молоток.

По информации полиции, 64-летний Стивен Пэддок занял номер в Mandalay Bay за три дня до атаки.

Фото: John Locher / AP

Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки вечером 1 октября. Он убил 58 и ранил 515 человек. Сотрудники спецназа, выломавшие дверь в номер Пэддока, обнаружили там десять единиц огнестрельного оружия. Сам Пэддок, по словам шерифа Лас-Вегаса, покончил с собой до прибытия полиции.

Ответственность за стрельбу взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В ФБР усомнились в причастности ИГ к атаке.

С соболезнованиями в адрес родных и близких погибших выступили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент США Дональд Трамп назвал атаку в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла».



