Путин выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту США Дональду Трампу выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в тексте телеграммы, президент отметил, что это преступление «потрясает своей жестокостью». Как заявили в пресс-службе Кремля, он передал «слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», а также «пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что преступление «поражает жестокостью и цинизмом».

64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки вечером 1 октября из номера гостиницы Mandalay Bay. Им были убиты 58 человек, еще 515 получили ранения. Сотрудники полиции обнаружили в номере Пээддока десять единиц огнестрельного оружия. По словам шерифа Лас-Вегаса, он покончил с собой до прибытия полиции.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ). Однако ФБР не подтвердило причастность террористов к случившемуся. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла».

Ростуризм и посольство России в США пока не имеют данных о россиянах, которые могли пострадать в инциденте. На момент нападения в городе находились около 50 граждан России.