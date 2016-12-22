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Барселонское метро поддержит всеобщую забастовку 3 октября
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Барселонское метро поддержит всеобщую забастовку 3 октября
Общество, 17:55
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Барселонское метро поддержит всеобщую забастовку 3 октября

Метро Барселоны присоединится к забастовке 3 октября, чтобы выступить против «насильственных» действий полиции в Каталонии во время референдума. Об этом сообщает Europa Press.

Уточняется, что городской транспорт, включая метро и автобусы, ненадолго приостановит свое движение в 12 часов дня по местному времени. По данным газеты «Mundo» метро не будет работать с 09.30 до 17.00 по местному времени.

3 октября в Каталонии состоится всеобщая забастовка. К участию в ней на митинге в центре Барселоны призывал глава организации Omnium Cultural Жорди Куишар. ​Участники забастовки планируют остановить работу на 24 часа.

«Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии
Политика

1 октября в Каталонии состоялся референдум о самоопределении, на который местные власти вынесли вопрос, стоит ли региону дальше оставаться в составе Испании. За отделение от Испании проголосовали 90% каталонцев, против — 6,8%. Ожидается, что власти Каталонии объявят о независимости в течение 24 часов после публикации результатов референдума.

Референдум в Каталонии  сопровождался массовыми столкновениями полицейских и участников референдума. В результате беспорядков пострадали не менее 893 человек. Многие люди так и не смогли принять участие в голосовании, потому что избирательные участки «были оккупированы полицией».

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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В Мадриде в свою очередь не признали результаты референдума. Так премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование «провальным». По его словам, он противоречит закону, праву и Конституции.

Теги: метро , Каталония , забастовка , Барселона , Референдум
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