Медведев выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в стрельбе на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Медведев.

Глава российского правительства отметил, что «потрясен трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе». Он добавил, что это преступление «поражает своей жестокостью и цинизмом».

Ранее соболезнования близким жертв стрельбы в Лас-Вегасе выразил президент США Дональд Трамп.

64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе с верхних этажей отеля «Мандалай-Бэй». В результате нападения были убиты более 50 человек, еще 406 ранены. Ростуризм пока не имеет информации о россиянах, которые могли пострадать во время инцидента. По данным ведомства, в городе находилось около 50 граждан России.

Сотрудники полиции обнаружили в номере Пэддока 10 единиц

огнестрельного оружия. Шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что нападавший покончил жизнь самоубийством до прибытия полиции.

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