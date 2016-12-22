В Петербурге суд не принял иск вдовы племянника Николая II к Учителю

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не принял в производство иск вдовы родного племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой о защите чести и достоинства, поданный к студии «Рок» режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день, судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству. Определение суда об оставлении иска без движения было получено истцом 19.09.2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Дополнительно разъясняем, что истец не был лишен права направить уточнения к иску 30.09.2017 года почтовой связью, в связи с чем, решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд», — добавили в объединенной пресс-службе.

Там пояснили, что Куликовская-Романова обратилась в суд 25 августа, однако иск не был принят к производству из-за нарушения правил подачи документа. Для устранения недочетов истице было дано время до 30 сентября, однако она не воспользовалась возможность исправить ошибки при подаче. «Частная жалоба в суд не поступала», — пояснили в пресс-службе.

Куликовская-Романова, которая является гражданкой Канады, подала иск к студии «РОК» 21 августа, об этом стало известно 10 сентября. От ее имени всеми процедурами по подаче документа занималась депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Режиссер Учитель, отвечая на вопрос «Интерфакса» об этом иске, заявил, что ничего не знает о недовольстве кого-то из членов царской семьи. «Это тоже надо проверять», — добавил он.

О нарушении своих прав вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова заявила в конце сентября — она призвала Учителя отказаться от публичной демонстрации фильма. Свое пожелание она объяснила тем, что именно ей принадлежат авторские права на сценарий картины, об этом на своей странице в Facebook написала Поклонская.

«Она является обладателем авторского права на сценарий, переданного его владельцем, тоже не согласным с подлыми действиями бывшего партнера Учителя. Аналогичные обращения направлены генеральному прокурору и министру культуры. Удивляет молчаливая позиция руководителей ведомств, обязанных реагировать на нарушение закона. Какие аргументы нужны еще?» — написала Поклонская в соцсети.

Биограф Дома Романовых, член Союза писателей России Зоя Белякова пояснила РБК, что Куликовская-Романова является незначимой исторической фигурой.