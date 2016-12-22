Почти половина молодых россиян не слышала о сталинских репрессиях

Почти четверть россиян (24%) никогда не слышала о репрессиях 1930–40-х годов прошлого века, среди молодежи доля несведущих о тех событиях составляет 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в распоряжение РБК.

Три четверти россиян (75%) о репрессиях знают. При этом доля тех, кто слышал о сталинских репрессиях, снижается с возрастом респондентов. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет о преследованиях людей по политическим мотивам слышали только 54%.

С возрастом меняется и оценка масштаба репрессий. Треть молодых людей (33%) полагает, что от репрессий в те годы пострадали десятки тысяч человек. Другие возрастные группы в большей степени склонны считать, что масштаб сталинских репрессий измеряется сотнями тысяч или миллионами пострадавших. 10% молодежи затруднились оценить число пострадавших.

Среди всех опрошенных более половины (54%) уверены, что к задержанным по политическим мотивам применялись пытки и жесткие меры психологического давления. Более половины (53%) россиян полагают, что жертвами репрессий в первую очередь стали невинные люди. Однако среди молодежи в возрасте 18–24 лет доля ответивших таким образом стала наименьшей среди всех возрастных групп. В то время как 59% респондентов в возрасте старше 60 лет сказали о том, что от репрессий пострадали невинные, среди молодежи эта доля составила только 41%.

Лишь 2% всех респондентов полагает, что практически все подвергшиеся преследованиям пострадали заслуженно. 65% россиян уверены, что репрессии были целенаправленной политикой руководства страны.

В августе опрос Левада-центра показал, что число россиян, одобряющих установку памятников Сталину, выросло с 2005 года с 36 до 39%. Тех, кто не одобряет установку монументов, за этот период стало почти в полтора раза меньше — 38 против 53%. По данным опроса Левада-центра, снизилась и доля тех, кто считает, что сталинские репрессии были массовыми и направленными против всего населения СССР. Если в 2000 году так считали 58% россиян, то в 2017-м — только 41%.