Российские туристы не обращались за помощью после беспорядков в Каталонии

Находящиеся в Испании российские туристы не обращались за помощью после беспорядков, вызванных проведением референдума о независимости Каталонии. Об этом РБК сообщил ​директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«[В Испании] есть у нас организованные туристы. Их незначительное количество, основная масса туристов отдыхает на островах. Речь идет о 1–2 тыс. российских туристов», — пояснил Осауленко.

Как сообщается на сайте Ростуризма, в настоящее время на курортах Испании находятся 7 тыс. российских туристов, а в Барселоне отдыхают около 1 тыс. россиян. «Сообщений о пострадавших российских туристах в Федеральное агентство по туризму не поступало. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и следит за ситуацией», — отметили в ведомстве.

Ростуризм призвал отдыхающих в Барселоне россиян избегать мест скопления людей, не участвовать в массовых мероприятиях, следовать указаниям местных властей, а также соблюдать спокойствие и меры личной безопасности.​

1 октября в Каталонии прошел референдум о самоопределении, на который местные власти вынесли вопрос, стоит ли региону дальше оставаться в составе Испании. По итогам референдума за независимость от Испании проголосовали 90% жителей Каталонии (около 2,26 млн человек), против — 6,8%. Явка на референдуме составила 42%.

На фоне референдума в Каталонии происходили массовые столкновения полицейских и участников референдума. В результате беспорядков пострадали не менее 844 человек.

По словам каталонского министра иностранных дел Рауля Ромава, результаты голосования показали «абсолютное величие» гражданской позиции жителей региона.

Премьер-министр Испании назвал голосование «провальным». По его словам, большинство каталонцев проигнорировали референдум.