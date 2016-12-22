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НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане
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НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане
Общество, 11:53
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НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане

В ходе контртеррористической операции в Дагестане уничтожены двое бандитов, причастных к убийствам полицейских в республике. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

Операцию силовики провели на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана вечером 1 октября. Боевики были обнаружены в автомобиле на дороге у села Качалай, после чего их ликвидировали. В перестрелке один из сотрудников полиции получил легкое ранение.

Фото: ИЦ НАК

Как сообщили в НАК, при себе у боевиков было обнаружено табельное оружие убитого накануне участкового, охотничье ружье и нож.

Фото: ИЦ НАК

Двое участковых были убиты в Дагестане с период с 29 сентября по 1 октября. В селе Большая Задоевка Кизлярского района ночью неизвестный ножом зарезал полицейского, после чего похитил его оружие и угнал автомобиль.

Утром 1 октября еще один полицейский был расстрелян у собственного дома в селе Бабаюрт, его оружие нападавший также забрал с собой. После этого в двух районах республики началась контртеррористическая операция.

Теги: Дагестан , НАК
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