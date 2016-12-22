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СМИ узнали о превышении потерь снарядов под Винницей потерь в Донбассе
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СМИ узнали о превышении потерь снарядов под Винницей потерь в Донбассе
Общество, 08:33
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СМИ узнали о превышении потерь снарядов под Винницей потерь в Донбассе

В результате пожара на арсенале под Винницей украинская армия потеряла больше снарядов, чем потратила за три года войны в Донбассе. Об этом сообщает телеканал ТСН.

По данным, на которые ссылаются украинские журналисты, в результате пожара детонировало 32 тыс. тонн боеприпасов. В то же время, в конфликте на востоке Украины ВСУ потратили 20 тыс. тонн снарядов.

Телеканал утверждает, что всего на складах хранилось до 200 тыс. тонн боеприпасов. В то же время, ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что на складе хранилось хранилось 68 тыс. тонн готовых к применению боеприпасов и еще 15 тыс. тонн компонентов к ним. Телеканал «112 Украина», в свою очередь, со ссылкой на открытые источники называл цифру в 188 тыс. тонн.

ТСН также сообщил, что боеприпасы на складах под Винницей хранились в несоответствующих условиях — на открытых площадках в деревянных ящиках, без земляных валов, которые могли бы предотвратить разлет снарядов.По данным источников, всего на площади в 600 га были размещены 150 открытых площадок, на которых складировались боеприпасы. При этом охраняли их только 63 человека, часть из которых — пенсионеры.

Запасы снарядов, оказавшиеся на складах под Винницей, были вывезены советской армией из Восточной Европы в 80-е годы. После транспортировки их размещали на временных площадках хранения, где они и остались.

Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Пожар на военных складах в Калиновке начался в ночь на 27 сентября. От огня детонировали боеприпасы, в результате чего пострадали два человека. Окрестные населенные пункты были эвакуированы, воздушное пространство над складами закрыто. Звуки разрывов были слышны в Виннице. Материальный ущерб от пожара для в Верховной Раде оценили в $800 млн. Генпрокурор Украины назвал причиной случившегося диверсию со строны России.

Теги: Украина , пожар , Винница , Калиновка
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