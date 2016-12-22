В России начали создание операционной системы для самолетов

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) начал разработку отечественной системы (ОС) для самолетов, которая позволит избежать влияния «возможных санкций Запада». Об этом сообщает газета «Известия».

Операционная система разрабатывается без привязки к конкретному самолету, однако ее применение, в первую очередь, нацелено на новый российский пассажирский самолет МС-21. Заказчиком выступил Минпромторг, сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.

«Сейчас на гражданских самолетах используется ряд зарубежных операционных систем реального времени (ОСРВ), например: MACS2, LynxOS-178, VxWorks 653, PikeOS», — сообщили в Минпромторге. При этом, по данным ведомства, такие ОС несут «очевидные риски» из-за санкционной политики Запада.

Отличие отечественной системы от зарубежных в том, что обслуживание приложений реального времени, обрабатывающих данные по мере их поступления, проходит без задержек в буфере обмена. «Два года ведется работа. Сам код пишется где-то год. Предстоит проделать еще много проектных работ», — пояснил основатель группы компаний DZ Systems (один из подрядчиков проекта).

В ГосНИИАС на запрос «Известий» не ответили.