Минтранс усилил мониторинг финансового состояния авиакомпаний
Проблемы «ВИМ-Авиа», 00:11
0
Минтранс усилил мониторинг финансового состояния авиакомпаний
Минтранс усилил мониторинг финансового состояния российских авиакомпаний из-за ситуации с «ВИМ-Авиа». Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр транспорта Максим Соколов, передает ТАСС.
«В рамках тех полномочий, нормативных документов, которыми руководствуется Росавиация, мониторинг проводится. Сейчас этот мониторинг, безусловно, усилен», — сказал министр.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила, что прекратит чартерные рейсы и введет у себя антикризисное управление. Причиной стала задолженность воздушного перевозчика перед поставщиками топлива и аэропортами. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, «ВИМ-Авиа» должна от 3 млрд до 10 млд руб.
Следственный комитет России возбудил дело против сотрудников авиакомпании по статье «Мошенничество». 29 сентября, стало известно, что директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу было предъявлено обвинение, но по какой статье, в СК не сообщили.