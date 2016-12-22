В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС

В Дагестане ввели режим КТО после убийства бандитами участкового

Матч «Барселоны» из-за референдума пройдет без зрителей

В Москве от полученных в Сирии ран умер командир бригады морской пехоты

МВД опубликовало видео нападения толпы на Гражданскую гвардию в Каталонии

Канадская полиция признала ночные нападения в Эдмонтоне терактами

Матч «Барселоны» в чемпионате Испании отменили из-за референдума

СМИ узнали о планах США направить авианосец к Корейскому полуострову

Безвыигрышная серия ЦСКА достигла четырех матчей

На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих

Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией

МВД Испании заявило об 11 пострадавших правоохранителях в Каталонии

Запрещенный референдум о независимости Каталонии

СМИ сообщили об обысках в тренинговой организации «Зеора» в Петербурге

«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Симферополь и Сочи

О. Джей Симпсон вышел на свободу после девяти лет тюрьмы

Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Уфа». Онлайн

В Каталонии в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек

Симоньян заявила о возможности ухода RT с рынка США

В Минфине объяснили планы ввести пошлину для интернет-покупок дороже €20

Глава Каталонии обвинил полицию Испании в применении резиновых пуль

СМИ опубликовали видео пожара на Якутской ГРЭС

20-летний гонщик выиграл вторую гонку в чемпионате «Формулы-1»

В Якутске и пригородах отключилось электричество из-за аварии на ГРЭС

Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе

В России повысили планку долга для разрешения на выезд за границу

«Реал» потерял игрока основного состава из-за проблем с сердцем

Глава Каталонии проголосовал на референдуме вопреки усилиям полиции

В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Белоруссии ужесточили контроль за иностранными гражданами