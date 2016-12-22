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В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС
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В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС
Общество, 17:43
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В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС

Глава МЧС поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в Якутии после аварии на Якутской ГРЭС, сообщается на сайте МЧС.

«Вводим режим ЧС на территории республики Саха Якутия. Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики», — приводятся в сообщении слова Пучкова. Он отметил, что оперативные группы должны быть на каждом объекте. «Обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии всех, в первую очередь социально значимых объектов», — сказал он.

Министр также «потребовал не допустить размораживания систем отопления, обратив внимание, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже ноля», — говорится в сообщении.

Теги: Якутия , ЧС , ГРЭС
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