В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС
Общество, 17:43
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В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС
Глава МЧС поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в Якутии после аварии на Якутской ГРЭС, сообщается на сайте МЧС.
«Вводим режим ЧС на территории республики Саха Якутия. Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики», — приводятся в сообщении слова Пучкова. Он отметил, что оперативные группы должны быть на каждом объекте. «Обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии всех, в первую очередь социально значимых объектов», — сказал он.
Министр также «потребовал не допустить размораживания систем отопления, обратив внимание, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже ноля», — говорится в сообщении.