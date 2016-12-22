МВД опубликовало видео нападения толпы на Гражданскую гвардию в Каталонии

МВД Испании опубликовало на своей странице в Twitter видео нападения толпы на сотрудников Гражданской гвардии.

«Продолжается насилие в отношении сотрудников Гражданской гвардии. Они убегают от людей, которые бросают в них камни», — говорится в сообщении ведомства.

На видеозаписи видно, как несколько правоохранителей убегают от толпы людей, которые забрасывают их камнями. Сотрудников Гражданской гвардии дожидались два внедорожника, они сели в один из них. Когда автомобили уезжали толпа продолжала забрасывать их камнями.

Правительство Каталонии сообщало, что в результате попыток полицейских и Гражданской гвардии Испании сорвать референдум о независимости пострадали 337 человек. Официальный представитель каталонского правительства Хорди Турулл заявлял, что ответственность за происходящее несет глава испанского кабмина Мариано Рахой.

Власти Каталонии сообщили, что жители по-прежнему могут принять участие в референдуме о независимости в различных частях региона.

МВД Испании обвинило сторонников референдума в том, что они используют в своих интересах подростков, которые забрасывают камнями полицейских. По данным ведомства, в результате столкновений пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

В Каталонии 1 октября начался плебисцит, несмотря на запрет властей Испании. Жители начали с утра выстраиваться в очереди для того, чтобы проголосовать на избирательных участках. Гражданская гвардия и Национальная полиция Испании предпринимали меры, чтобы референдум не состоялся. Они начали изымать урны с бюллетенями и разгонять людей, которые пришли на голосование.

Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон гвоорил, что правоохранители Испании применили против каталонцев, пришедших на референдум за независимость, дубинки и резиновые пули.