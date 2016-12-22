МВД Испании заявило об 11 пострадавших правоохранителях в Каталонии

В Каталонии во время референдума о независимости региона в результате столкновения пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом на своей странице в Twitter сообщило МВД Испании.

«Девять полицейских и двое сотрудников Гражданской гвардии пострадали, выполняя судебные решения», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в сотрудников полиции бросали бутылки. На видео, которое разместило МВД в своем Twitter, видно, как в толпу людей летят бутылки.

Также ведомство сообщает, что в сотрудников Гражданской гвардии продолжают бросать камни. На видео, которое опубликовало МВД, видно, как несколько сотрудников убегают от нападавших, после чего садятся в автомобиль и уезжают.

Ранее каталонский департамент здравоохранения сообщал, что в результате столкновений с полицией в Каталонии пострадали 38 человек, одного человека госпитализировали. В ведомстве отмечали, что существенного вреда здоровью никто не получил.

В Каталонии 1 октября начался плебисцит вопреки запрету властей Испании. Люди с утра начали выстраиваться в очереди для того, чтобы проголосовать на избирательных участках. Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия начали предпринимать меры, чтобы не допустить референдума. Они изымают урны с бюллетенями и разгоняют людей, которые пришли на голосование.

Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сообщал, что Национальная полиция Испании применила против каталонцев, пришедших на референдум за независимость, дубинки и резиновые пули.