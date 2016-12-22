Санкт-Петербург получил премию как лучший европейский город для туризма

Санкт-Петербург получил премию World Travel Awards в номинации «Лучшее европейское городское направление - 2017». Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Премия была основана в 1993 году и стала одной из самых авторитетных в сфере международного туризма. Так, The Wall Street Journal описывает ее как «эквивалент премии Оскар для индустрии».

Как отмечается в сообщении, Санкт-Петербург получает эту премию уже в третий раз. Ранее он выигрывал в номинациях «Лидирующее культурно-туристическое направление мира — 2016» и «Лучшее туристическое направление Европы 2015». На церемонию награждения, прошедшую в самом Петербурге, прибыл губернатор Георгий Полтавченко.

Глава организационного комитета премии Грэм Кук в интервью "Интерфаксу" пояснил, что преимуществом Санкт-Петербурга перед другими номинантами стала чистота улиц. «Меня очень впечатлила в Петербурге чистота. Я считаю, что начинать нужно с уборки. Может казаться, что в этом нет ничего важного. Но это колоссальное преимущество, которое у вас есть помимо культуры и истории», — рассказал он.