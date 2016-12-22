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СКР возбудил дело по факту убийства полицейского в Дагестане
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СКР возбудил дело по факту убийства полицейского в Дагестане
Общество, 22:27
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СКР возбудил дело по факту убийства полицейского в Дагестане

Управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудило уголовное дело по факту убийства полицейского в Кизлярском районе республики. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 сентября в полицейском участке в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана неизвестный нанес колото-резаную рану участковому в шею. Затем он похитил пистолет и угнал служебный автомобиль, на котором скрылся. Полицейский скончался на месте.

Автомобиль был найден впоследствии сожженным в Бабаюртовском районе Дагестана, в полукилометре от трассы Махачкала — Астрахань.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия опасного для жизни или здоровья).

По данным ведомства, в настоящий момент ведутся мероприятия по установлению личности нападавшего и обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 сентября в Северной Осетии произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. Неизвестные обстреляли из автоматического карабина «Сайга» пост полиции у поселка Калининский в Моздокском районе республики. В результате нападения трое сотрудников правопорядка получили ранения. Для поимки преступников был объявлен план «Перехват». Следственное управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту нападения.

Теги: СКР , Дагестан , нападение
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