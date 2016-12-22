Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков прокомментировал кончину поэта и писателя Андрея Меньшикова, который ушел из жизни на 73-м году жизни.

В разговоре с РБК Масляков сообщил, что с Меньшиковым его многое связывало. «Мы были моложе, он играл в команде своего вуза МИСИ и был одним из капитанов», — рассказал Масляков. Кроме того, оба они участвовали в создании таких передач как «А ну-ка, девушки!», «Вираж», «Двенадцатый этаж».

Особо Масляков подчеркнул, что Меньшиков был основной движущей силой возрождения КВН. «Я считаю, что ему меньше было воздано, чем он заслуживал, но так у нас в жизни бывает», — добавил Масляков.

О кончине Меньшикова стало известно в субботу, 30 сентября. Ему было 72 года. Меньшиков в 1960-е годы являлся капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института (МИСИ), в котором учился. В 1986 году был главным инициаторов возрождения КВН после более чем десятилетнего перерыва.