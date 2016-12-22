Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Лидеру православной общественной организации «Христианское государство-Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в принуждении владельцев кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

Как указали в ведомстве, обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Оно касается угроз применения насилия к посетителям кинотеатров и принуждения киносетей к отказу от демонстрации фильмов.

​«Расследование уголовного дела продолжается», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. По ходатайству следствия, Калинин арестован до 22 ноября. Сам лидер «Христианского государства» не признает принуждения кинотеатров к отказу от показа «Матильды», однако не отрицает рассылку писем.

Александр Калинин был задержан 20 сентября по подозрению в призывах к противоправным действиям, но потом отпустили. Однако на следующий день он был опять арестован.