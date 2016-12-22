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Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
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Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Конфликт вокруг «Матильды», 17:50
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Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Лидеру православной общественной организации «Христианское государство-Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в принуждении владельцев кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

Как указали в ведомстве, обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Оно касается угроз применения насилия к посетителям кинотеатров и принуждения киносетей к отказу от демонстрации фильмов.

​«Расследование уголовного дела продолжается», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. По ходатайству следствия, Калинин арестован до 22 ноября. Сам лидер «Христианского государства» не признает принуждения кинотеатров к отказу от показа «Матильды», однако не отрицает рассылку писем.

Александр Калинин был задержан 20 сентября по подозрению в призывах к противоправным действиям, но потом отпустили. Однако на следующий день он был опять арестован.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Теги: Александр Калинин , обвинение , «Матильда» , "Христианское государство-Святая Русь" ...
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