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СМИ сообщили об атаке ИГ на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор
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СМИ сообщили об атаке ИГ на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор
Политика, 09:01
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СМИ сообщили об атаке ИГ на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор

Сирийская армия и ее союзники отбили сильную атаку боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) на трассу, соединяющую города Пальмира и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает медиа подразделение ливанской военной организации «Хезболла», передает Reuters.

«Сирийская армия и ее союзники полностью захватили шоссе Дейр-эль-Зор-Пальмира после того, как отбили интенсивную атаку. Теперь по трассе можно передвигаться как в город, так и из него», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, террористы ИГ начали наступление в четверг, 28 сентября, и нанесли первый контрудар против сирийских военных, которые в начале сентября прорвали блокаду боевиков города Дейр-эль-Зор.

В пятницу, 29 сентября, один из командиров сирийский армии заявил агентству, что соединяющая Пальмиру и Дейр-эль-Зор дорога будет использоваться только в случае крайней необходимости. По его словам, боевики ИГ захватили город аль-Шоула, который находится на трассе. Командир добавил, что в бою были убиты 10 бойцов «Хезболлы». В «Исламском государстве» сообщили, что боевики убили 40 сирийских солдат и захватили несколько позиций.

Как сообщало, в пятницу, 29 сентября, сирийское агентство SANA, правительственные войска отразили атаку ИГ на международную трассу Дейр-эз-Зор — Тадмор в глубине Сирийской пустыни. Корреспондент агентства рассказал, что атаки были совершены на военные блокпосты в районах Аш-Шули и Кабаджеба, которые находятся на дороге. По его словам, сирийские военные смогли отразить нападение при поддержке самолетов и вертолетов.

В результате террористы понесли большие потери в живой силе и технике. Сирийская армия начала операцию по зачистке районов от групп экстремистов, чтобы обеспечить безопасное движение по трассе Дейр-эз-Зор — Тадмор.

По данным агентства SANA, правительственные войска также нанесли артиллерийские удары по занятым боевиками кварталам Ар-Рушдия, Аль-Хвека, Аль-Арди, Канамат и Хасарат города Дейр-эз-Зор. В результате были убиты и ранены «множество» террористов, уничтожены их техника и укрытия, отмечает SANA.

Город Дейр-эз-Зор несколько лет был в блокаде террористов ИГ, а также являлся последним их крупным оплотом в Сирии. В начале сентября правительственные войска при поддержке российских ВКС начали наступление на город. Боевики были выбиты с дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор 4 сентября.

В воскресенье, 24 сентября, поддерживаемое США сирийское ​оппозиционное формирование «Демократические силы Сирии» сообщили о захвате самого крупного крупного газового месторождения в провинции Дейр-эз-Зор Коноко.В Министерстве обороны России заявили 21 сентября, что город Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден от боевиков ИГ «в ближайшую неделю».

Теги: Пальмира , война в Сирии , Дейр-эз-Зор
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