СМИ узнали о запуске нового сервиса для просмотра фильмов от «Яндекса»

Интернет-компания «Яндекс» запустит новый сервис для просмотра фильмов. Об этом газете «Ведомости» сообщили два источника, близких к компании.
По данным одного из источников, в «Яндекс» ведут переговоры с правообладателями фильмов и намерены приобретать киноленты для сервиса. Другой собеседник агентства уточнил, что сервис заработает к концу 2017 года, однако не исключено, что запуск может быть отложен.
«Яндекс» в 2015 году запустила онлайн-кинотеатр «Кинопоиск+». Однако это агрегатор, который показывает фильмы партнеров (других онлайн-кинотеатров). Основным источником заработка сервиса является реклама.
Представитель «Яндекса» сообщил газете, что компания запустила «несколько десятков экспериментов», включая возможность просмотра фильмов и сериалов на главной странице поисковика и в выдаче поиска. В настоящий момент, компания еще не решила, как будет выглядеть сервис в конечном итоге.
По данным источника «Ведомостей», новый сервис «Яндекса» будет монетизирован при помощи платной подписки. Собеседник газеты отметил, что компания рассматривает рекламную модель монетизации.
В марте стало известно, что телеканал ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») начал переговоры с «Яндекс» и онлайн-сервисом «Амедиатека» о совместном производстве сериалов.
Тогда ТВ-3 согласился показать пилотные серии нескольких новых телесериалов, после чего пользователи «Кинопоиска» будут решать, что они хотят смотреть дальше. В частности, речь шла о сериалах «Детки», «Близкие», «Квартет», «Любовницы» и «Призрак оперы». Сериал будет запущен в производство в том случае, если за него отдадут предпочтение 75% зрителей.