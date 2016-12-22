Правозащитники США пообещали подать в суд из-за иммиграционного указа

Правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) пообещала подать в суд на администрацию США из-за новых ограничений для въезда иммигрантов в страну. Об этом сообщает Reuters.

В число попавших под действие нового закона стран вошли Венесуэла, Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Чад и КНДР. «Новейший запрет президента Трампа для иммигрантов по-прежнему остается антимусульманским и дискриминирует людей по национальному признаку, что является незаконным» — заявил исполнительный директор ACLU Энтони Ромеро. Он добавил, что организация намерена встретиться с Трампом в суде.

В марте 2017 года американский лидер подписал указ о запрете на въезд в США гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, которые не имеют визы или вида на жительство. Запрет действует на период в 90 дней.