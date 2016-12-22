Правозащитники США пообещали подать в суд из-за иммиграционного указа

Правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) пообещала подать в суд на администрацию США из-за новых ограничений для въезда иммигрантов в страну. Об этом сообщает Reuters.
В число попавших под действие нового закона стран вошли Венесуэла, Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Чад и КНДР. «Новейший запрет президента Трампа для иммигрантов по-прежнему остается антимусульманским и дискриминирует людей по национальному признаку, что является незаконным» — заявил исполнительный директор ACLU Энтони Ромеро. Он добавил, что организация намерена встретиться с Трампом в суде.
В марте 2017 года американский лидер подписал указ о запрете на въезд в США гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, которые не имеют визы или вида на жительство. Запрет действует на период в 90 дней.В сентябре 2017 года газета The New York Times сообщала, что госсекретарь Рекс Тиллерсон поручил Госдепу США ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих въехать на территорию Штатов. Ранее Трамп подписал указ об утверждении квоты на прием до 45 тыс. беженцев, начиная с 1 октября.