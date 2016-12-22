Следствие заявило о выводе руководством «ВИМ-Авиа» активов компании

На заседании Басманного суда по избранию меры пресечения гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу следователь заявил, что руководство авиакомпании предпринимало попытки вывести активы компании с целью хищения. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
«Данное уголовное дело возбуждено по факту хищения средств пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». Установлено, что руководство «ВИМ-Авиа», не имея финансовой возможности продолжать реализацию перевозок, продолжало продажи билетов. Кроме того, установлено, что руководители компании осуществляли вывод ее активов с целью последующего хищения», — заявил представитель СКР.
Ранее в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала РБК, что следствие намерено попросить о домашнем аресте гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и бухгалтера Екатерины Пантелеевой.
Правоохранительные органы задержали Кочнева и Пантелееву 28 сентября. Также сообщалось, что следователи вызвали на допрос совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева, однако он не явился. Источники РБК уточнили, что Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию.
26 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять рейсы из-за сложной финансовой ситуации. К 27 сентября, по данным Росавиации, за рубежом оставались 38 тыс. клиентов авиакомпании. Перевезти их согласились семь авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что общая кредиторская задолженность авиакомпании составляет 7 млрд руб. На заседании правительства, из-за ситуации с «ВИМ-Авиа», президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.