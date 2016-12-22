Следствие заявило о выводе руководством «ВИМ-Авиа» активов компании

На заседании Басманного суда по избранию меры пресечения гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу следователь заявил, что руководство авиакомпании предпринимало попытки вывести активы компании с целью хищения. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Данное уголовное дело возбуждено по факту хищения средств пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». Установлено, что руководство «ВИМ-Авиа», не имея финансовой возможности продолжать реализацию перевозок, продолжало продажи билетов. Кроме того, установлено, что руководители компании осуществляли вывод ее активов с целью последующего хищения», — заявил представитель СКР.

Ранее в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала РБК, что следствие намерено попросить о домашнем аресте гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Правоохранительные органы задержали Кочнева и Пантелееву 28 сентября. Также сообщалось, что следователи вызвали на допрос совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева, однако он не явился. Источники РБК уточнили, что Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию.

26 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять рейсы из-за сложной финансовой ситуации. К 27 сентября, по данным Росавиации, за рубежом оставались 38 тыс. клиентов авиакомпании. Перевезти их согласились семь авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что общая кредиторская задолженность авиакомпании составляет 7 млрд руб. На заседании правительства, из-за ситуации с «ВИМ-Авиа», президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии.