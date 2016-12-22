Суд по иску о мошенничестве к филиалу Промсвязьбанка на Кипре отложили

Суд в Никосии отложил рассмотрение иска к кипрскому филиалу Промсвязьбанка. Причиной стало то, что заявитель не предоставил документы, на котором основывалась претензия, говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в распоряжение РБК.

«Судебное заседание было отложено, поскольку не было предмета рассмотрения. Заявитель не представил суду и лицам, участвующим в деле документы, на которых было основано его обращение в суд», — пояснила пресс-служба.

Компания United Investors Company B.V. обвинила филиал российского банка в хищении бизнеса. Как отметили в Промсвязьбанке, адвокаты финансовой организации трижды обращались к заявителю с просьбой раскрыть документы, на которых основывался иск. «Все запросы были оставлены без ответа. Таким образом, документы, обосновывающие позицию заявителя, до настоящего времени банком не получены», — сообщила пресс-служба.

Официальная позиция Промсвязьбанка по иску заключается в том, что заявитель пытаетс привлечь к филиалу внимание местных СМИ с целью «черного пиара». «Банк расценивает обращение United Investors Company B.V. в окружной суд на Кипре как недобросовестное поведение, направленное на создание негативного информационного фона в отношении банка», — объяснили в пресс-службе. В связи с этим Промсвязьбанк намерен подать ответный иск.

Об обвинениях в адрес кипрского филиала стало известно в июле. В United Investors Company B.V. обвинили банк в «мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд». Как утверждали истцы, Промсвязьбанк с этой целью вступил в сговор со своим клиентом и должником — кипрской компанией Maxoton Holding Limited.