Стритрейсерша Багдасарян отработала наказание за нарушения ПДД

Стритрейсерша Мара Багдасарян, осужденная на общественные работы за многочисленные нарушения ПДД, отработала свое наказание в Твери. Об этом заявила РБК помощник руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Татьяна Шахова.

«Сегодня последний день [обязательных работ]. Все исполнительное производство окончено. Никаких нарушений нет», — сообщила Шахова.

По данным ТАСС, Багдасарян должна была отработать 200 часов обязательных работ. Как заявил источник агентства в ФССП, Багдасарян была направлена для отбытия наказания в тверскую библиотеку, где она приступила к исполнению обязанностей библиотекаря. Сообщения о том, что стритрейсерша занимается мытьем полов, источник опроверг.

Лишенную прав Мару Багдасарян полиция в очередной раз задержала в конце июля. Своих прав Багдасарян пожизненно лишилась в марте, после того, как у нее диагностировали эпилепсию.

Широкую известность стритрейсерша получила после того, как в мае 2016 года полиция задержала ее вместе с сыном вице-президента компании ЛУКОЙЛ Русланом Шамсуаровым, Абдувахобом Маджидовым и Виктором Усковым во время гонки на автомобиле Gelandewagen Машина грубо нарушила правила движения на Третьем транспортном кольце и попыталась скруться от полиции.