Минобороны назвало причину расстрела солдатом сослуживцев в Белогорске

В Минобороны назвали нервный срыв одной из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области, передает ТАСС.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что во время выполнения плановых ночных стрельб в городе Белогорске военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате произошедшего погибли офицер и двое военнослужащих, еще один военный получил ранения. С места происшествия он скрылся с автоматом и несколькими рожками с патронами.

Местные власти призвали жителей к «предельной осторожности» и попросили сообщать по телефону 02 о подозрительном лице в военной форме и с оружием.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».