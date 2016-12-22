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Роскомнадзор сообщил о судебном запрете статьи об изготовлении динамика
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Роскомнадзор сообщил о судебном запрете статьи об изготовлении динамика
Общество, 17:17
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Роскомнадзор сообщил о судебном запрете статьи об изготовлении динамика

Роскомнадзор заявил о получении решения Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода о признании запрещенной статьи под названием «Делаем динамик из подручных материалов». Об этом сообщается на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

При этом в решении суда сказано, что статья содержит информацию о самостоятельном сборе боевого оружия. Тем не менее, по данным Роскомнадзора, в статье приводится алгоритм создания простейшего динамика для прослушивания музыки.

«В недоумении. Направили уточняющее обращение в нижегородский суд», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

TJournal предположил, что речь может идти о материале, опубликованном проектом «Своя лаборатория» в апреле 2014 года. Авторы описали, как можно сделать динамик из подручных материалов. Также там опубликовано пятиминутное видео процесса изготовления динамика.

«Своя лаборатория» существует с июня 2012 года. На сайте указано, что цель проекта — пробудить у людей любого возраста интерес к науке и технике. Сайт прекратил выпуск новых материалов с апреля 2015 года.

Теги: Роскомнадзор , Нижний Новгород
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