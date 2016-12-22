В Москве полиция задержала Алексея Навального

В Москве задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BZnaKzonevw/

Навальный заявил, что был задержан в подъезде перед тем, как отправиться на вокзал, откуда он собирался выехать в Нижний Новгород. Там у политика запланирован санкционированный местными властями митинг. «Как в кино, подъехала машина — из нее полиция. Везут в ОВД «Даниловский» вроде», — сообщил политик в соцсети.

Затем Навальный подтвердил, что его доставили в ОВД «Даниловский».

Алексея Навального доставили в ОМВД по Даниловскому району, сообщил РБК дежурный ОМВД.

«Да, действительного, его задержали. Задержали, [когда] выходил из дома. Везут его в ОВД «Даниловский», — пояснил РБК адвокат Навального Вадим Кобзев.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не знают о задержании Алексея Навального.

Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Анна Юдина сообщила РБК, что митинг сегодня будет проведен, несмотря на задержание Алексея Навального. «Митинг будем проводить все равно. У нас во встрече митинга во «ВКонтакте» зарегистрировались 1200 человек. При этом Леонид Волков сейчас в полиции, пишет заявление о нарушении, потому что у нас демонтировали сцену, хотя митинг согласован», — пояснила Юдина.

Она добавила, что сцена была демонтирована с утра. Кроме того, координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде сказала, что с участниками митинга «проводится воспитательная работа в университетах и школах». «Преподаватели и учителя отговаривают участников мероприятия приходить на встречу с Навальным», — пояснила Юдина.

Алексей Навальный намеревался провести митинг в Нижнем Новгороде, на площади Маркина, в пятницу, 29 сентября, в 18:00. Изначально его встреча с нижегородцами была согласована с администрацией города, однако затем, по словам политика, мэрия заявила о том, что заявка отозвана «по телефону». Тем не менее, Навальный решил не отменять митинг. Об этом политик 26 сентября заявил в своем блоге.

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