Последний эшелон ВВС России покинул Белоруссию после учений «Запад-2017»

Последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил России, которые принимали участие в учении «Запад‑2017», покинул Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте учений.

Эшелон отправился с одной из железнодорожных станций в Борисове. «По традиции последними в пункты постоянной дислокации убыли подразделения тылового обеспечения», — говорится в сообщении. Российские военные осуществили погрузку техники и имущества в кратчайшие сроки. На сайте учений отмечается, что «со всеми задачами совместного учения они справились успешно».

Учебные бои в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад‑2017» закончились больше недели назад, однако «маневры, как известно, считаются завершенными, когда последняя единица техники встанет в парк воинской части», говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении российско-белорусских учений «Запад-2017» 20 сентября. Он высоко оценил качество работы военнослужащих и подчеркнул, что задачи по совместной обороне «выполнены успешно».

Крупномасштабные военные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. В них приняли участие 12,7 тыс. военных, 70 самолетов и вертолетов, а также 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков и около десяти боевых кораблей.

В частности, на маневрах задействовали новые образцы военной техники — боевую машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танки Т-90М, модернизированные Т-80 БВМ и Т-72 Б3. За маневрами наблюдали около 150 журналистов и около 100 военных атташе из 80 стран.