В Москве начали внедрять систему распознавания лиц

Власти Москвы начали внедрять систему распознавания лиц в городские камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу столичного департамента информационных технологий Артема Ермолаева.

По словам Ермолаева, система будет внедрена для выявления предполагаемых преступников и повышения безопасности в городе. В Москве работает 170 тыс. камер видеонаблюдения. С 2012 года камеры уже записали более 20 млн часов видео.

«Вскоре мы поняли, что не можем обрабатывать такие объемы данных силами сотрудников полиции. Нам был необходим искусственный интеллект, чтобы помочь нам в поисках того, что нам требуется», — сказал Ермолаев. По его словам, правительство Москвы тратит около 5 млрд руб. в год на поддержание работы камер видеонаблюдения.

Он отметил, что внедрение системы распознавания лиц утроит эти расходы. Поэтому технология будет применяться только в тех районах города, где она будет наиболее востребована.

В декабре 2016 года Ермолаев рассказал РБК, что власти столицы в 2017 году начнут второй этап тестирования системы распознавания лиц для городских камер видеонаблюдения. По его словам, итоги первого испытания показали, что система оказалась слишком затратной.

«Камеры городского видеонаблюдения динамические: они двигаются вправо-влево, приближаются и удаляются. В таких условиях добиться даже распознавания 60–70% изображений крайне сложно. Результат в 30% уже космический», — отметил глава департамента. В ведомстве отмечали, что в 2015 году с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 1,7 тыс. преступлений, а москвичи подали 8 тыс. заявок на бронирование архива видеоматериалов, снятых камерами.