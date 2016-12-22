На Украине задержали охранявших склад с ракетами пьяных офицеров

На Украине задержали двух офицеров, охранявших склад боеприпасов пьяными. Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает издание «Українські Новини».



«Вчера (27 сентября) в одной из воинских частей на территории Украины, на складах которой находятся ракетные выстрелы для ракетных комплексов «Точка-У», военной прокуратурой и военной службой правопорядка были выявлены на месте несения службы два старших офицера, находившихся в состоянии полного алкогольного опьянения», — заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Задержанные полковник и подполковник отстранены от службы. На них составили административные протоколы.

Матиос отметил, что это не единичный случай. При этом не уточняется, из какой именно части задержанные офицеры.

26 сентября на складе боеприпасов под Винницей начался пожар, в результате которого пострадали два человека. Из-за ЧП эвакуированы были около 30 тыс. человек. После пожара Украина до 2 октября закрыла воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания.

Ущерб от пожара президент Украины Петр Порошенко оценил в $800 млн. По словам главы Минобороны Украины Степана Полторака, на складе площадью 60 га хранилось 83 тыс. т боеприпасов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил в случившемся начальника Генштаба Виктора Муженко. Сам Муженко отказался считать себя виновным. Он отметил, что благодаря «вовремя принятым решениям командования удалось избежать потерь личного состава и местных жителей».