Сын президента США без охраны охотился на лосей в Канаде

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в середине сентября отправился на охоту в Канаду без сопровождения агентов секретной службы. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее издание сообщало, что он по собственному желанию отказался от услуг секретной службы, которая отвечает за безопасность президента США и членов его семьи. ​Источник издания рассказал, что причиной такого решения стало желание Трампа-младшего охотиться и заниматься туризмом без сопровождения спецагентов. Публикация о его желании отказаться от охраны вышла 18 сентября, а уже 26 сентября газета сообщила, что секретная служба вновь стала сопровождать Трампа-младшего.

Корреспондент The New York Times Люк Диттрих 14 сентября получил сообщение о том, что Трампа-младшего видели на борту самолета, направлявшегося в Ванкувер, причем путешествовал он без охраны, в эконом-классе регулярного рейса из Нью-Йорка.

Ему удалось встретить Трампа-младшего в аэропорту Эрика Ниелсена в канадском Уайтхорсе, когда тот возвращался с охоты 22 сентября. По словам корреспондента издания, сын президента США убил на охоте лося.

В настоящее время Трамп-младший не является членом администрации Белого дома, он занимает пост исполнительного вице-президента Trump Organization.