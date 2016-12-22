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Metro Cash & Carry поможет рестораторам сделать собственные сайты
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Metro Cash & Carry поможет рестораторам сделать собственные сайты
Бизнес, 13:42
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Metro Cash & Carry поможет рестораторам сделать собственные сайты

Российское подразделение немецкого ретелейра Metro Cash & Carry запустило для владельцев ресторанов платформу для создания собственных сайтов. Об этом РБК рассказал представитель Metro Cash & Carry.

На сервис Restoru.ru, который сейчас работает в тестовом режиме, можно вносить информацию о заведении, его местоположении на карте и времени работы, добавлять меню и ссылки на социальные сети. Официально проект стартует в октябре 2017 года.

В планах Metro Cash & Carry на 2018 год сделать Restoru.ru агрегатором сайтов ресторанно-гостиничного сектора России. Компания, как уточняет ее представитель, планирует привлечь несколько тысяч клиентов во всех регионах присутствия.

Владельцы ресторанов, кафе и небольших магазинов — основные клиенты Metro Cash & Carry, которая специализируется на мелкооптовой торговле. Исследование, проведенное ретейлером ​в июле 2017 года, свидетельствует, что сейчас у 50% подобных заведений в России нет собственных сайтов, поскольку на их запуск и ведение не хватает ни времени, ни финансовых ресурсов.

Теги: ресторан , Ретейлеры , Metro Cash&Carry
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