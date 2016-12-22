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Минтранс назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»
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Минтранс назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 01:03
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Минтранс назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

В Минтрансе назвали дату прекращения перевозки пассажиров регулярных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом говорится на сайте министерства.

«Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. С 16 октября она будет прекращена», — сказано в сообщении. По данным Минтранса, разработка плана по перевозке таких пассажиров «практически завершена». Пассажирам, у которых регулярный рейс — после 16 октября, ведомство посоветовало сдать билеты по месту их приобретения.

Кроме того, в министерстве отметили, что для перевозки пассажиров чартерных рейсов достигнуты договоренности с аэропортами и топливнозаправочными компаниями «о бесперебойном обслуживании» всех рейсов «ВИМ-Авиа».

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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Информация о проблемах авиакомпании появилась 22 сентября, когда в базовом аэропорту компании — Домодедово — были задержаны десятки рейсов «ВИМ-Авиа». Проблемы «ВИМ-Авиа» связаны с задолженностью перед поставщиками топлива и перед аэропортами (как сообщала Ассоциация туроператоров России, общий долг компании составляет 3–10 млрд руб., из них около полумиллиарда компания должна Домодедово).

25 сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов, а также о планах ввести внешнее антикризисное управление. Кроме того, против руководства «ВИМ-Авиа» возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Должностные лица подозреваются в получении 1 млн руб. за продажи билетов, учитывая, что они знали об отсутствии средств на закупку топлива и выполнения обязательств перед пассажирами.

Теги: авиакомпании , Минтранс , "ВИМ-Авиа"
Главное
Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа» Экономика
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