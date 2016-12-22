Две авиакомпании Иордании и ОАЭ приостановят полеты в Иракский Курдистан

Иорданская национальная авиакомпания Royal Jordanian c 29 сентября приостановит полеты в города Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане по просьбе иракских властей. Об этом сообщает Reuters.
Ранее авиакомпания выполняла десять рейсов в Эрбиль и три рейса в Сулейманию еженедельно. Также Reuters сообщает, что государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) flydubai с 30 сентября приостанавливает свои рейсы в Эрбиль.
В авиакомпании заявили, что таким образом соблюдают требование правительства Ирака после проведенного 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана. По предварительным данным, за независимость выступили 91,83% избирателей. Всего в Курдистане проживают около 4,6 млн человек.
Ирак отказался вести переговоры с правительством курдов по итогам «неконституционного референдума». Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдера Аль-Абади.
Иран и Турция 25 сентября закрыли границы с Иракским Курдистаном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пригрозил Курдистану голодом и нефтяным эмбарго в ответ на проведение референдума. Кроме того, он заявил о готовности Анкары ввести экономические и военные санкции против Эрбиля.
27 сентября парламент Ирака принял обращение к Аль-Абади с просьбой направить военную силу в подконтрольную курдам провинцию Киркук для захвата нефтяных месторождений. В свою очередь Аль-Абади пригрозил закрыть воздушное пространство над Курдистаном и запретить иностранным авиакомпаниям совершать полеты над районом, если курды не отдадут Ираку контроль над международными аэропортами в регионе.