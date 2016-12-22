В РПЦ предложили национализировать созданные по госзаказу советские песни

Первый замруководителя синодального отдела по взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ Александр Щипков предложил национализировать созданные по госзаказу советские песни. Об этом он заявил в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей, сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется, нужно ставить вопрос о национализации произведений искусства, созданных нашими предками», — сказал Щипков. Он отметил, что речь идет о «госзаказе», приведя в пример песни «Эх, дороги», «Темная ночь», «Летят перелетные птицы». «[Михаил] Исаковский и [Матвей] Блантер работали по госзаказу», — подчеркнул Щипков. Вместе с тем, по его словам, в СССР «масса замечательных творцов <…> были лишены возможности писать», приведя в пример «поэта номер один» Николая Заболоцкого.

«Это вопрос очень серьезный и очень сложный с юридической точки зрения, но эти произведения, которые я перечислил, и множество других мы должны вернуть в оборот», — подытожил Щипков.

В июне пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков предложил ввести в школах уроки церковнославянского языка. Волков отметил, что это «важная составляющая» для общего культурного и интеллектуального развития, «даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма». По мнению Волкова, знакомство с «прекрасной поэтикой» церковнославянского языка также является частью духовной практики.